Киев отверг обвинения Лукашенко во ввозе в Белоруссию «тонн оружия»

МИД Украины счел заявления Лукашенко о перевозке в Белоруссию оружия предполагаемыми террористами с территории Украины инсинуациями и обвинил белорусского лидера в запугивании своего народа

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Киев назвал «очередными инсинуациями» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — считает дипломат.

Он добавил, что Украина — не враг Белоруссии и осуждает любые проявления терроризма.

Лукашенко накануне заявил, что участники недавно задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну «тонны оружия» через Украину. По его утверждению, они готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.