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Политика ,  
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Киев отверг обвинения Лукашенко во ввозе в Белоруссию «тонн оружия»

МИД Украины счел заявления Лукашенко о перевозке в Белоруссию оружия предполагаемыми террористами с территории Украины инсинуациями и обвинил белорусского лидера в запугивании своего народа
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Киев назвал «очередными инсинуациями» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — считает дипломат.

Он добавил, что Украина — не враг Белоруссии и осуждает любые проявления терроризма.

Лукашенко накануне заявил, что участники недавно задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну «тонны оружия» через Украину. По его утверждению, они готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.

Лукашенко заявил о ввозе в страну террористами «тонн оружия» из Украины
Общество
<p>Александр Лукашенко</p>

Белорусское государственное телевидение сообщило о задержании Автуховича 8 декабря. Как утверждал канал «Беларусь 1», он связан с поджогами дома милиционера в городе Волковыск и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно. По данным канала, участники группы под руководством Автуховича скрывались в разных городах, а в доме, где находился руководитель, якобы обнаружили оружие, гранаты и взрывчатку.

Автухович — предприниматель, ветеран войны в Афганистане. В 2005 году его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, передает Euroradio. В 2008 году мужчина был досрочно освобожден, но год спустя его вновь задержали и осудили за хранение боеприпасов. В апреле 2014-го он вышел на свободу. Как передает Tut.by, друзья и знакомые Автуховича не верят в его причастность к поджогам и другим преступлениям.

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Автор
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