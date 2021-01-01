Киев отверг обвинения Лукашенко во ввозе в Белоруссию «тонн оружия»
Киев назвал «очередными инсинуациями» слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке в страну оружия с территории Украины. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — считает дипломат.
Он добавил, что Украина — не враг Белоруссии и осуждает любые проявления терроризма.
Лукашенко накануне заявил, что участники недавно задержанной в Белоруссии террористической группы под руководством Николая Автуховича ввозили в страну «тонны оружия» через Украину. По его утверждению, они готовили теракты по всей республике и уже начали их осуществлять.