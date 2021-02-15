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Технологии и медиа ,  
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В Москве снесли гостиницу на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

«Яндекс» YNDX ₽5 429,4 -0,34% Купить

Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш» Фото:пресс-служба ГК «КрашМаш»
Фото: пресс-служба ГК «КрашМаш»

В Москве завершили работы по демонтажу надземной части 20-этажного здания гостиницы «Корстон» на улице Косыгина на юго-западе Москвы, где «Яндекс» планирует построить свою новую штаб-квартиру. Об этом говорится в сообщении группы компаний «КрашМаш», осуществляющей работу по редевелопменту здания (есть у РБК).

«К настоящему времени закончен разбор надземной части гостиницы. Демонтаж фундаментов с вывозом строительного мусора на полигоны планируется завершить до конца марта», — сообщил генеральный директор компании Виктор Казаков.

Работа по сносу и редевелопменту выполняется по технологии «умный снос», что предполагает последовательный разбор здания и максимальный процент переработки строительных отходов во вторичный ресурс. Работы выполнялись комбинированным методом: понижение высоты производилось с помощью двух башенных кранов и малой механизации, а нижних этажей с помощью экскаваторов-разрушителей.

Информация о возможной покупке «Яндексом» здания гостиницы появилась в «Ведомостях» в 2018 году. В декабре 2018 года «Яндекс» подписал соглашение о покупке участка площадью 4 га на улице Косыгина под строительство своей штаб-квартиры. По данным издания, эта земля принадлежит городу, а у гостиницы был договор аренды до 2047 года.

«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
Технологии и медиа

В июне компания представила проект будущей штаб-квартиры. Ее разработало лондонское архитектурное бюро PLP Architecture. Главный архитектор проекта — Ли Полисано. В проекте также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект был согласован с Москомархитектурой в ноябре. В декабре компания получила разрешение на строительство от Мосгосстройнадзора.

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В новом офисе будет три крыла, объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей и общественным пространством. В новой штаб-квартире предусмотрены два конференц-зала, образовательный комплекс, а также музей «Яндекса». Также на территории штаб-квартиры между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича планируется разбить парк.

Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого, это самый большой по численности и размерам офис компании. Помимо него в Москве у «Яндекса» есть офис на Садовнической улице и на 11-м этаже бизнес-центра «Око II» в Москва-Сити, он открылся в 2020 году. Отдельный офис имеется у сервиса «Яндекс.Маркет», он находится на Новинском бульваре.

Здание гостиницы «Корстон», изначально носившее название «Орленок», было возведено в 1976 году в преддверии летних Олимпийских игр 1980 года.

Москва Яндекс штаб-квартира снос
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