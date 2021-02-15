В Москве снесли гостиницу на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

В Москве завершили работы по демонтажу надземной части 20-этажного здания гостиницы «Корстон» на улице Косыгина на юго-западе Москвы, где «Яндекс» планирует построить свою новую штаб-квартиру. Об этом говорится в сообщении группы компаний «КрашМаш», осуществляющей работу по редевелопменту здания (есть у РБК).

«К настоящему времени закончен разбор надземной части гостиницы. Демонтаж фундаментов с вывозом строительного мусора на полигоны планируется завершить до конца марта», — сообщил генеральный директор компании Виктор Казаков.

Работа по сносу и редевелопменту выполняется по технологии «умный снос», что предполагает последовательный разбор здания и максимальный процент переработки строительных отходов во вторичный ресурс. Работы выполнялись комбинированным методом: понижение высоты производилось с помощью двух башенных кранов и малой механизации, а нижних этажей с помощью экскаваторов-разрушителей.

Информация о возможной покупке «Яндексом» здания гостиницы появилась в «Ведомостях» в 2018 году. В декабре 2018 года «Яндекс» подписал соглашение о покупке участка площадью 4 га на улице Косыгина под строительство своей штаб-квартиры. По данным издания, эта земля принадлежит городу, а у гостиницы был договор аренды до 2047 года.