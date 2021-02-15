Врачи оценили совет Комаровского вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться, но это стоит делать не раньше, чем через полгода после перенесенного заболевания. Об этом РБК сообщил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее о необходимости вакцинации переболевшим COVID-19 заявлял врач и телеведущий Евгений Комаровский. По его мнению, уровень иммунной защиты и количество антител выше при вакцинации, чем после коронавируса.

«Когда человек переболел, у него есть антитела к разным белкам, там не один только белок шипа является иммуногеном, то есть белок, который вызывает образование антитела. Там более широкий спектр в ответ на естественную инфекцию. Но их может быть меньше, чем при вакцинации. Поэтому, поскольку иммунитет на возбудителя COVID-19, по всей видимости, не такой стойкий, он не держатся годами, то следует привиться, чтобы себя спокойнее чувствовать», — заявил РБК Аграновский.

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, никакого вреда для переболевшего человека от вакцинации не будет, но приоритетно стоит привиться тем, кто еще не встречался с инфекцией.

«На данный момент у нас нет такого количества вакцинного препарата, который бы удовлетворял все население России. Если человек переболел любой острой респираторной вирусной инфекцией, то в течение месяца ему любая вакцинация противопоказана, через месяц эту манипуляцию совершенно спокойно можно проводить», — пояснил Вознесенский.