Коммунальные службы Крыма объяснили появление голубой воды из-под крана

Ранее региональное издание газеты «Комсомольская правда» опубликовало видео, которое, по данным издания, сняли жители дома на ул. Героев Сталинграда в Симферополе. На кадрах видно, что из крана идет голубая вода. По словам жителей дома, которых цитировало издание, окрашенная вода пахнет моющим средством.

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, которое прошло 15 февраля, поручил разобраться с причиной массовых жалоб симферопольцев и жителей других городов на качество воды в регионе, сообщается на странице главы республики во «ВКонтакте».

Всего с 7 февраля региональным правительством были зарегистрированы 888 жалоб, из которых 89 обращений были связаны с качеством воды. Жители жаловались на ее цвет и мутность в ряде населенных пунктов.

«Основная тема этой недели — грязная вода», — сказал генеральный директор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Основная тема этой недели — грязная вода», — сказал генеральный директор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, на грязную воду жаловались жители пригородов Симферополя — поселков Грэс, Москольцо, Богдановка, Мирное и Бородино.

Причиной загрязнений он назвал недобросовестность подрядчика, проводившего работы на водоводе, который не смог устранить неисправность на своих сетях. По его словам, водоснабжение города будет обеспечено водой из Аянского водохранилища. «До конца дня мы город заполним в этом направлении чистой аянской водой», — пообещал Баженов.

Проблемы с чистой водой в Крыму усугубились после присоединения полуострова к России. Ранее Украина обеспечивала потребность Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. В 2017 году в Херсонской области была построена дамба, которая его перегородила. Сейчас вопрос водоснабжения региона решается за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые обмелели из небольшого количества осадков в 2020 году. В некоторых городах Крыма воду подают по графику.

В соответствии с планом правительства России по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на водоснабжение Крыма будет потрачено 50 млрд руб.