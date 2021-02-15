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Политика ,  
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Путин поздравил со вступлением в должность главу правительства Италии

Марио Драги
Марио Драги (Фото: Sean Gallup / Getty Images)
Президент России Владимир Путин поздравил Марио Драги со вступлением в должность председателя Совета министров Италии. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Желаю Вам успехов в решении задач, стоящих перед сформированным Вами правительством, а также доброго здоровья и благополучия», — написал президент.

Экс-глава Европейского центробанка сформировал правительство Италии
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Он также выразил надежду, что работа Драги будет способствовать конструктивному развитию российско-итальянских отношений, а также двустороннему сотрудничеству в упрочнении стабильности и безопасности в Европе и мире в целом.

О том, что бывший глава Европейского центрального банка Драги согласился сформировать новое правительство, пресс-служба президента страны Серджо Маттарелла сообщила 12 февраля. Предыдущее правительство возглавлял Джузеппе Конте. Он подал в отставку 26 января. Причиной этому послужил политический кризис в Италии на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Кремль Владимир Путин Италия Марио Драги
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