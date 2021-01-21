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Пандемия коронавируса ,  
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Минкультуры вслед за Собяниным объявило об открытии музеев в Москве

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки в Москве с пятницы, 22 января, могут возобновить работу, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры. При этом число посетителей в них не должно превышать 50% от общей вместимости помещений.

Максимальное количество зрителей в столичных театрах, кинотеатрах, концертных залах, местах проведения выставок и других культурно-досуговых мероприятий увеличивается с 25 до 50%.

С этого же дня смягчаются ограничения для детских школ искусств и творческих средних специальных учебных заведений, они смогут возобновить работу в очном режиме.

В Москве сняли запрет на работу музеев и библиотек
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Из-за коронавируса музеи и музеи-заповедники были вынуждены закрыться в ноябре 2020 года. Глава Минкультуры Ольга Любимова назвала возобновление их работы долгожданным решением. По словам министра, полученный опыт профилактики распространения COVID-19 «позволит обеспечить посещение учреждений культуры в максимально безопасных условиях».

Утром 21 января указ о снятии части ограничений для музеев, библиотек и театров подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в городе «внушает осторожный оптимизм».

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