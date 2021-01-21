Минкультуры вслед за Собяниным объявило об открытии музеев в Москве

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки в Москве с пятницы, 22 января, могут возобновить работу, сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры. При этом число посетителей в них не должно превышать 50% от общей вместимости помещений.

Максимальное количество зрителей в столичных театрах, кинотеатрах, концертных залах, местах проведения выставок и других культурно-досуговых мероприятий увеличивается с 25 до 50%.

С этого же дня смягчаются ограничения для детских школ искусств и творческих средних специальных учебных заведений, они смогут возобновить работу в очном режиме.

Из-за коронавируса музеи и музеи-заповедники были вынуждены закрыться в ноябре 2020 года. Глава Минкультуры Ольга Любимова назвала возобновление их работы долгожданным решением. По словам министра, полученный опыт профилактики распространения COVID-19 «позволит обеспечить посещение учреждений культуры в максимально безопасных условиях».