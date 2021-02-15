Аэропорт Краснодара закрылся из-за непогоды

Фото: krr.aero / VK

Международный аэропорт Краснодара им. Екатерины Великой закрылся из-за непогоды. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта. Закрыт аэропорт до 15:00 (совпадает с московским временем).

Всего задержали вылет 11 рейсов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Брянск. Пять задержанных рейсов сейчас готовят к отправке.

Видео: krr.aero / VK

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Три рейса — из Домодедово, Екатеринбурга и Уфы — не смогли совершить посадку в Краснодаре и сели на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и в Минеральных Водах.