Летевший из Нижнего Новгорода в Ростов самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта Стригино.

На борту самолета находятся 95 пассажиров и шесть членов экипажа. В Приволжской транспортной прокуратуре РБК сообщили, что на борту 84 пассажира.

В аэропорту уточнили, что решение о возвращении принял командир борта, самолет совершил посадку в Нижнем Новгороде в 7:58 (время совпадает с московским). По данным на сайте аэропорта, самолет вылетел из Стригино в 6:40 с десятиминутным опозданием.

«Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта. В настоящее время аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций», — уточнили в нижегородском аэропорту.