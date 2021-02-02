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Летевший из Нижнего Новгорода в Ростов самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет, вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта Стригино.

На борту самолета находятся 95 пассажиров и шесть членов экипажа. В Приволжской транспортной прокуратуре РБК сообщили, что на борту 84 пассажира.

В аэропорту уточнили, что решение о возвращении принял командир борта, самолет совершил посадку в Нижнем Новгороде в 7:58 (время совпадает с московским). По данным на сайте аэропорта, самолет вылетел из Стригино в 6:40 с десятиминутным опозданием.

«Службы оперативного реагирования обеспечили встречу борта. В настоящее время аэропорт работает без ограничений по выполнению взлетно-посадочных операций», — уточнили в нижегородском аэропорту.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Рейс А4-254 выполняет авиакомпания «Азимут», по маршруту летает самолет RRJ-95LR (модель семейства самолетов Sukhoi Superjet 100).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта «Стригино», а также в пресс-службу авиакомпании «Азимут».

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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что у самолета возникли проблемы с двигателем. «Через несколько минут после взлета самолет, выполняющий рейс Нижний Новгород — Ростов-на-Дону, столкнулся с технической проблемой — помпажом двигателя. Было принято решение вернуться на аэродром вылета», — цитирует агентство собеседника.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку соблюдения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров этого рейса.

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