Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации от COVID-19 вне очереди

Элизабет Астет Родригес (Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores / Flickr)

Президент Перу Франсиско Сагасти принял заявление об отставке от министра иностранных дел страны Элизабет Астет Родригес после того, как она вне очереди сделала прививку от коронавирусной инфекции китайским препаратом Sinopharm. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером (14 февраля. — РБК) я получил заявление главы МИДа Элизабет Астет об отставке, которое я принял», — написал он.

Он пояснил, что еще при предыдущем правительстве было заключено соглашение о 2 тыс. дозах вакцины для принимающих участие в исследовании. Однако стало известно, что некоторые высокопоставленные госслужащие были вакцинированы этими дозами препарата, в результате Минздрав начал проверку.

По той же причине ушел в отставку заместитель министра здравоохранения Перу Луис Суарес Огнио.