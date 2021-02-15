Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации от COVID-19 вне очереди

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 12:52 ПСБ удвоил объем факторингового портфеля по итогам 2020 года Пресс-релиз, 12:50 Московская биржа начнет проводить торги валютой с 7 утра Инвестиции, 12:50 «Тинькофф» запустит собственный платежный сервис Финансы, 12:46 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 12:23 Мишустин назвал революционным введение плоской шкалы НДФЛ Экономика, 12:20 Москва выставила на аукцион квартиры в центре по цене от 3,3 млн рублей Недвижимость, 12:20 Глава Киргизии перешел на самоизоляцию перед визитом в Россию Политика, 12:19 Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации от COVID-19 вне очереди Политика, 12:14 Кафельников оценил шансы Медведева и Рублева в 1/4 финала Australian Open Спорт, 12:13 Эксперты описали три сценария осенних выборов в Госдуму Политика, 12:05 Черновая отделка в новостройке: плюсы, минусы и стандарты Недвижимость, 12:03 Как перестать критиковать себя и проявлять инициативу в команде — подкаст Социальная экономика, 12:00  Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 11:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава МИД Перу ушла в отставку после вакцинации от COVID-19 вне очереди

Элизабет Астет Родригес
Элизабет Астет Родригес (Фото: Ministerio de Relaciones Exteriores / Flickr)

Президент Перу Франсиско Сагасти принял заявление об отставке от министра иностранных дел страны Элизабет Астет Родригес после того, как она вне очереди сделала прививку от коронавирусной инфекции китайским препаратом Sinopharm. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером (14 февраля. — РБК) я получил заявление главы МИДа Элизабет Астет об отставке, которое я принял», — написал он.

Он пояснил, что еще при предыдущем правительстве было заключено соглашение о 2 тыс. дозах вакцины для принимающих участие в исследовании. Однако стало известно, что некоторые высокопоставленные госслужащие были вакцинированы этими дозами препарата, в результате Минздрав начал проверку.

По той же причине ушел в отставку заместитель министра здравоохранения Перу Луис Суарес Огнио.

Президент Перу привился от коронавируса
Политика
Франциско Сагасти

Как сообщает местное агентство ANDINA, для расследования ситуации с преждевременными вакцинациями была учреждена специальная комиссия.

Ранее, 10 февраля, прививку от коронавирусной инфекции сделал президент Перу. Он прошел процедуру открыто и в порядке очереди.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Пишите жалобы: как таможня без предупреждения поменяла правила игры РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы

Масштабная вакцинация началась в Перу 9 февраля после того, как из Китая в стану были поставлены 300 тыс. доз препарата. Еще 700 тыс. доз должны были поступить 14 февраля.

По данным Министерства здравоохранения Перу на 14 февраля, всего за время пандемии в стране было зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения COVID-19. Из них 43 703 случая завершились летальным исходом.

коронавирус Перу МИД вакцина
Материалы по теме
Президент Перу привился от коронавируса
Политика
В Перу проверят обвинивших Гейтса и Сороса в создании коронавируса судей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter