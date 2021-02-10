Президент Перу привился от коронавируса

Франциско Сагасти (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters )

Президент Перу Франсиско Сагасти получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, процедура транслировалась в прямом эфире перуанского телевидения.

Вакцинация прошла в центральном военном госпитале Лимы. Кроме президента, прививку сделал медицинский персонал госпиталя.

«Сегодня я поддержал Перу, чтобы подтвердить, что вакцины полезны, безопасны и спасают жизни. Вакцины — лучший щит. Я делаю прививку с надеждой и уверенностью», — написал президент в своем Twitter. Вторую дозу препарата он получит через 21 день.

9 февраля в Перу началась масштабная вакцинация после получения из Китая 300 тыс. доз вакцины. В воскресенье, 14 февраля, в страну должны поступить еще 700 тыс. доз.