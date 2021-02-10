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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Перу привился от коронавируса

Франциско Сагасти
Франциско Сагасти (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters )

Президент Перу Франсиско Сагасти получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса Sinopharm, процедура транслировалась в прямом эфире перуанского телевидения.

Вакцинация прошла в центральном военном госпитале Лимы. Кроме президента, прививку сделал медицинский персонал госпиталя.

Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
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Фото:Leah Millis / Reuters

«Сегодня я поддержал Перу, чтобы подтвердить, что вакцины полезны, безопасны и спасают жизни. Вакцины — лучший щит. Я делаю прививку с надеждой и уверенностью», — написал президент в своем Twitter. Вторую дозу препарата он получит через 21 день.

9 февраля в Перу началась масштабная вакцинация после получения из Китая 300 тыс. доз вакцины. В воскресенье, 14 февраля, в страну должны поступить еще 700 тыс. доз.

Ранее в Минздраве Перу сообщили, что власти страны ведут переговоры с Россией по поставкам вакцины «Спутник V», она может поступить в страну в середине этого полугодия.

По данным Минздрава на 9 февраля, за весь период в стране зафиксированы
1 196 778 заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящий момент 13 828 человек госпитализированы, 2036 находятся в отделениях интенсивной терапии. Умерли 42 626 человек.

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21 января президент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Также российскую вакцину опробовала вице-президент страны и бывшая глава государства Кристина Фернандес де Киршнер.


 

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