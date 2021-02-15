В Москве завели дело после обнаружения у дома тел мужчины и ребенка

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

У дома на проспекте Вернадского в Москве нашли тела мужчины и маленького ребенка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего ребенка). Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«Ночью 15 февраля вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Вернадского в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибшему мужчине будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, ранее супруга мужчины погибла в ДТП.