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В Москве завели дело после обнаружения у дома тел мужчины и ребенка

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
У дома на проспекте Вернадского в Москве нашли тела мужчины и маленького ребенка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего ребенка). Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«Ночью 15 февраля вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Вернадского в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

В Москве начали проверку из-за пострадавшего при поломке лифта ребенка
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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В пресс-службе добавили, что погибшему мужчине будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, ранее супруга мужчины погибла в ДТП.

Прокуратура Москвы начала проверку, Гагаринская межрайонная прокуратура даст оценку исполнению требования законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в Тыве сотрудники полиции задержали женщину, которая планировала убить 8-летнюю дочь своего покойного супруга. По версии следствия, мачеха хотела пойти на преступление, чтобы получить наследство после смерти мужа — две квартиры. За убийство ребенка она была готова заплатить 180 тыс. руб.

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