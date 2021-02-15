В Москве завели дело после обнаружения у дома тел мужчины и ребенка
«Ночью 15 февраля вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Вернадского в городе Москве, обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и малолетнего ребенка 2016 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что погибшему мужчине будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, ранее супруга мужчины погибла в ДТП.