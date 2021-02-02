В Москве начали проверку из-за пострадавшего при поломке лифта ребенка

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Следователи начали проверку по факту происшествия в лифте на северо-западе Москвы, в результате которого пострадал 12-летний ребенок, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

В СК заявили, что произошел «сбой в работе лифта и резкое торможение». Ребенок, находившийся в лифте, госпитализирован с травмой ноги для полного обследования.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили РБК, что в службы поступила заявка по поводу «резкой остановки» лифта по адресу Ангелов переулок, 8.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что кабина лифта сорвалась, в результате ребенок, который находился внутри, получил переломы и был госпитализирован.