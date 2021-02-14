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В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном здании

Пожар на Мясницкой улице в центре Москвы потушен, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

В 21:40 пожар был локализован, а в 22:07 ликвидирован, уточнило МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3, поступило 14 февраля в 19:48. По данным МЧС, загорелось двухэтажное административное здание старой постройки. Огнем было охвачено около 500 кв.м. В результате пожара частично обрушилась кровля.

МЧС России в Telegram сообщило, что также произошло обрушение деревянных перекрытий первого и второго этажей. Из горящего здания были эвакуированы около 40 человек.

По информации ТАСС, пожар возник в хостеле. Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании по данному адресу находится хостел Bed & Beer, а также 44 других объекта. Из-за пожара движение по Мясницкой было перекрыто.

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