В Видном при пожаре на нелегальном производстве пострадали семь человек

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В подмосковном Видном произошел пожар в частном четырехэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области, передает «РИА Новости».

«Пострадали семь человек: шесть — падение с высоты до прибытия подразделений, один — отравление продуктами горения. Погибших нет», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: Ленинский городской округ, поселок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что пожар вспыхнул на нелегальном швейном производстве. В общей сложности медицинская помощь потребовалась 27 людям, семерых из них госпитализировали. Шесть человек из числа пострадавших получили травмы, выпрыгивая из окон до прибытия пожарных.