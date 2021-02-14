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В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание, площадь возгорания составляет 500 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, горящее здание находится по адресу улица Мясницкая, дом 24/7, строение 3.

В пресс-службе МЧС подтвердили ТАСС информацию о площади пожара. Представитель ведомства отметил, что здание старой постройки и огонь быстро распространяется. В пресс-службе уточнили, что из здания эвакуировали 40 человек до прибытия пожарных.

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Источник агентства в экстренных службах ранее сообщал, что изначально возгорание произошло на первом этаже здания, однако позднее огонь распространился на второй этаж, в связи с чем ранг пожара был повышен до второго. Он добавил, что пожар произошел в хостеле, в здании обрушилась крыша.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в здании по данному адресу располагается хостел Bed & Beer, а также 44 других объекта. Как сообщает дептранс в Telegram, движение транспорта по Мясницкой полностью перекрыто из-за крупного пожара.

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