Полиция Греции применила слезоточивый газ на митинге против карантина

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Греческая полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, выступавших против ношения масок и других ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Newsit.gr.

Согласно сообщению, в Афинах на площади Конституции около 16:00 (17:00 мск) собрались около 700 человек. Они выкрикивали лозунги против ограничительных мер.

Сотрудники полиции сделали им предупреждение при помощи громкоговорителя, однако протестующие начали кидать бутылки с водой. После этого силовики применили слезоточивый газ. От газа одной женщине стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.

C начала пандемии в Греции зарегистрировали более 172 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от этого заболевания 6,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.