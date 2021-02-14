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Полиция Греции применила слезоточивый газ на митинге против карантина

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Греческая полиция применила слезоточивый газ в отношении демонстрантов, выступавших против ношения масок и других ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Newsit.gr.

Согласно сообщению, в Афинах на площади Конституции около 16:00 (17:00 мск) собрались около 700 человек. Они выкрикивали лозунги против ограничительных мер.

Сотрудники полиции сделали им предупреждение при помощи громкоговорителя, однако протестующие начали кидать бутылки с водой. После этого силовики применили слезоточивый газ. От газа одной женщине стало плохо, и ей вызвали скорую помощь.

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C начала пандемии в Греции зарегистрировали более 172 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от этого заболевания 6,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Глава Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду ранее сообщила, что в Греции для вакцинации населения сейчас используется вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BionTech.

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