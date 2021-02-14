Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола Общество, 19:56 МЮ увеличил отставание от первого места в таблице АПЛ до шести очков Спорт, 19:40 Миранчук помог «Аталанте» обыграть «Кальяри» в матче чемпионата Италии Спорт, 19:40 В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19 Общество, 19:15 Греф оценил спад российской экономики в 2020 году Экономика, 19:12 Губерниев назвал ошибкой проведение сборов биатлонистов в Поклюке Спорт, 19:05 Россия осталась без медалей в пятой гонке подряд на ЧМ по биатлону Спорт, 18:51 «Роскосмос» показал снимок марсианского кратера Технологии и медиа, 18:34 Российская конькобежка выиграла серебро на чемпионате мира Спорт, 18:27 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 18:20 Умер 50-й президент Аргентины Карлос Менем Общество, 18:13 Ларионов назвал шагом вперед досрочную победу сборной России в Евротуре Спорт, 18:11 Макрон отметил важность вакцин из России и КНР в мировой борьбе с COVID Политика, 18:04 Оправдание Трампа, акции солидарности в России. Главные новости РБК Общество, 18:00
Общество ,  
0 

В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Власти Гвинеи объявили о начале на юге страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом сообщил новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре, районе Гуеке», — говорится в заявлении.

По данным властей, первый случай Эболы был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Позднее у семи человек, которые присутствовали на похоронах медсестры, выявили заболевание. Из них трое умерли.

Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни
Общество
Фото:Baz Ratner / Reuters

На кризисном совещании было принято решение о введении ряда мер по противодействию распространения лихорадки, в том числе выявление и изоляцию всех, кто контактировал с заболевшими Эболой.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что сейчас проводятся проверочные тестирования.

Вирус Эбола вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Гвинея Эбола эпидемия лихорадка
Материалы по теме
В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
Общество
Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни
Общество
ВОЗ зафиксировала вспышку Эболы в Центральной Африке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter