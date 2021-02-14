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В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы

По меньшей мере четыре летальных исхода от лихорадки Эбола были зафиксированы в Гвинее впервые с 2016 года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Реми Ламаха.

«Мы очень обеспокоены. Уже зафиксированы четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола в районе юго-восточной провинции Нзерекоре», — сказал Ламаха (цитата по Le Monde).

Позже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что организации известны два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее.

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Общество
Фото:Ted S. Warren / AP

«ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования», — написал он.

Вирус Эбола вызывает острую инфекцию, которая поражает людей и животных. Эпидемия болезни началась в 2015 году в Западной Африке, и прежде всего затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, за время эпидемии погибли более 10 тыс. человек.

Летом 2020 года вспышка эпидемии вируса Эбола произошла в Демократической Республике Конго, там заразились 12 человек.

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