В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы

По меньшей мере четыре летальных исхода от лихорадки Эбола были зафиксированы в Гвинее впервые с 2016 года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Реми Ламаха.

«Мы очень обеспокоены. Уже зафиксированы четыре летальных исхода от геморрагической лихорадки Эбола в районе юго-восточной провинции Нзерекоре», — сказал Ламаха (цитата по Le Monde).

Позже генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в Twitter, что организации известны два случая предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Гвинее.

«ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования», — написал он.