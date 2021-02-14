Военный Ту-142 сел под Вологдой с отказавшим двигателем

Военный самолет Ту-142 (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Военный самолет Ту-142 прервал плановый полет из-за отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает ТАСС.

«В ходе выполнения планового полета самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей», — уточняется в сообщении.

Командир самолета вернулся на аэродром вылета. Комиссия флота выясняет причины поломки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что самолет экстренно сел на военный аэродром в поселке Федотово под Вологдой. Никто не пострадал.