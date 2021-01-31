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Синоптик назвал сроки прихода весны в центральную Россию

Весна наступит в центральных районах России в конце марта. Об этом заявил едущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает радио «Комсомольская правда».

«Весна, в понимании метеорологов устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 28 марта», — сказал он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Синоптик сообщил, что 31 января в южной части Центрального федерального округа ожидается оттепель до плюс 3 градусов, много осадков в виде мокрого снега и дождя. Однако затем зима наверстает упущенное, в ночь на 1 февраля начнется похолодание.

«С началом февраля нас ждет возвращение зимы. Опять же, погода будет очень разной», — предупредил специалист. При этом, в Москве, по его словам, снега будет выпадать немного.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что в начале февраля в Центральный федеральный округ придут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем. Он отметил, что февраль начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды».

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