Синоптик назвал сроки прихода весны в центральную Россию

Весна наступит в центральных районах России в конце марта. Об этом заявил едущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает радио «Комсомольская правда».

«Весна, в понимании метеорологов устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 28 марта», — сказал он.

Синоптик сообщил, что 31 января в южной части Центрального федерального округа ожидается оттепель до плюс 3 градусов, много осадков в виде мокрого снега и дождя. Однако затем зима наверстает упущенное, в ночь на 1 февраля начнется похолодание.

«С началом февраля нас ждет возвращение зимы. Опять же, погода будет очень разной», — предупредил специалист. При этом, в Москве, по его словам, снега будет выпадать немного.