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Суд в Нижнем Новгороде приговорил россиянина к девяти годам за госизмену

Суд в Нижнем Новгороде приговорил россиянина к девяти годам колонии по делу о госизмене. Осужденный обжаловал это решение
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нижегородский областной суд признал россиянина Алексея Валуева виновным в госизмене и приговорил его к девяти годам колонии. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Суд приговорил к девяти годам колонии гражданина РФ Алексея Валуева по делу о госизмене (ст. 275 УК России)», — сказали в пресс-службе. Приговор пока не вступил в силу, осужденный намерен обжаловать приговор, добавили там.

После отбывания наказания в колонии Валуева ждет ограничение свободы сроком на один год, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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Лефортовский районный суд Москвы арестовал Валуева 14 октября. Детали дела находятся под грифом «секретно».

По делу о госизмене в конце января также был приговорен житель Псковской области. Как сообщили в суде, россиянин собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну.

Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. По данным источников ТАСС и «Интерфакса», осужденный — Сергей Лыхмус, арестованный в августе 2019 года. У мужчины было российское и эстонское гражданства, сообщили собеседник ТАСС и газета Postimees.

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