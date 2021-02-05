Суд в Нижнем Новгороде приговорил россиянина к девяти годам за госизмену

Суд в Нижнем Новгороде приговорил россиянина к девяти годам колонии по делу о госизмене. Осужденный обжаловал это решение

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нижегородский областной суд признал россиянина Алексея Валуева виновным в госизмене и приговорил его к девяти годам колонии. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Суд приговорил к девяти годам колонии гражданина РФ Алексея Валуева по делу о госизмене (ст. 275 УК России)», — сказали в пресс-службе. Приговор пока не вступил в силу, осужденный намерен обжаловать приговор, добавили там.

После отбывания наказания в колонии Валуева ждет ограничение свободы сроком на один год, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Валуева 14 октября. Детали дела находятся под грифом «секретно».