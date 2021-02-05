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Экс-начальник Генштаба Сербии получил три года тюрьмы за шпионаж

Расследование против Момчило Перишича началось в 2002 году, потом оно было прервано, когда Перишич сдался Гаагскому трибуналу и получил 27 лет тюрьмы. После апелляции, которая оправдала его, дело о шпионаже возобновили
Момчило Перишич
Момчило Перишич (Фото: Wikimedia Commons)

Высший суд Белграда признал бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Сербии Момчило Перишича виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к трем годам заключения, сообщает издание Blic. Cуд посчитал доказанным обвинение в передаче секретных сведений американскому разведчику Джону Нейбору.

Еще два фигуранта этого дела были приговорены к полутора годам тюрьмы за разглашение военной тайны. Суд проходил в закрытом режиме, однако приговор был объявлен публично.

Вице-премьер Сербии арестован как американский шпион
Политика

Об обвинениях против Перишича (тогда он был вице-премьером) в 2002 году сообщил президент Югославии Воислав Коштуница сразу по окончании специально созванного совещания политического и военного руководства страны. В то время Перишич был лидером партии «Движение за демократическую Сербию», которая осудила его арест. Спустя несколько часов после заявления о предъявлении обвинений вице-премьер был освобожден.

Перишич заявлял, что документы, которые он передавал американцу, касались косовских дел в отношении экс-президента Сербии Слободана Милошевича, которого тогда уже судили в Гааге.

В марте 2005 года Перишич объявил о намерении сдаться Гаагскому трибуналу по военным преступлениям. Сербский военный отправится в Нидерланды, где и передаст себя в руки судей. Перишич провел в тюрьме восемь лет.

В 2011 году ему был вынесен обвинительный приговор. Международный трибунал по бывшей Югославии пришел к выводу, что генерал оказывал помощь армии Сербской Краины в войне против Хорватии и был причастен к бомбардировкам Загреба. Также Перишича обвиняли в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины.

Однако апелляционный суд в 2013 году пришел к заключению, что хотя Перишич и руководил Генштабом, доказать его причастность ко всем вменяемым ему преступлениям невозможно — приказов об убийствах мирных жителей он не отдавал, на месте обстрелами городов не занимался. Суд вынес оправдательный вердикт. Расследование дела о шпионаже возобновилось в 2014 году.

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Автор
Владислав Гордеев
суд шпионаж Сербия
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