Экс-начальник Генштаба Сербии получил три года тюрьмы за шпионаж

Расследование против Момчило Перишича началось в 2002 году, потом оно было прервано, когда Перишич сдался Гаагскому трибуналу и получил 27 лет тюрьмы. После апелляции, которая оправдала его, дело о шпионаже возобновили

Момчило Перишич (Фото: Wikimedia Commons)

Высший суд Белграда признал бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Сербии Момчило Перишича виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к трем годам заключения, сообщает издание Blic. Cуд посчитал доказанным обвинение в передаче секретных сведений американскому разведчику Джону Нейбору.

Еще два фигуранта этого дела были приговорены к полутора годам тюрьмы за разглашение военной тайны. Суд проходил в закрытом режиме, однако приговор был объявлен публично.



Об обвинениях против Перишича (тогда он был вице-премьером) в 2002 году сообщил президент Югославии Воислав Коштуница сразу по окончании специально созванного совещания политического и военного руководства страны. В то время Перишич был лидером партии «Движение за демократическую Сербию», которая осудила его арест. Спустя несколько часов после заявления о предъявлении обвинений вице-премьер был освобожден.

Перишич заявлял, что документы, которые он передавал американцу, касались косовских дел в отношении экс-президента Сербии Слободана Милошевича, которого тогда уже судили в Гааге.

В марте 2005 года Перишич объявил о намерении сдаться Гаагскому трибуналу по военным преступлениям. Сербский военный отправится в Нидерланды, где и передаст себя в руки судей. Перишич провел в тюрьме восемь лет.