Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 12 фев, 14:19
Как умная бытовая техника избавила нас от катастроф РБК Стиль и LG ThinQ, 09:22 Курс биткоина побил рекорд и превысил $49 тыс. Финансы, 09:15 В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов Общество, 09:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 09:06 Гол и передача Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Аризону» Спорт, 09:00 Россияне назвали лучший фильм о любви Общество, 09:00 Пожарные потушили крупное возгорание в ТЦ Сочи Общество, 08:58 Шайба Дадонова помогла «Оттаве» победить «Виннипег» в матче НХЛ Спорт, 08:33 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:30 Джонсон попросит лидеров G7 об ускорении вакцинации против COVID Общество, 08:28 В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности Общество, 07:56 Заместитель Псаки ушел в отставку после инцидента с угрозами журналистке Политика, 07:25 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 07:12 Байден заявил о «хрупкой демократии» после оправдания Трампа Политика, 06:46
Общество ,  
0 

Пожарные потушили крупное возгорание в ТЦ Сочи

В Сочи начался пожар в двухэтажном торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Установлено, что происходит горение на первом этаже», — уточнялось в сообщении. Возгорание вызвало сильное задымление.

На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Очевидцы сообщили, что горит ТЦ «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе.

Как говорится на сайте регионального главка МЧС, пожар локализовали на площади 800 кв. м к 06:03 по местному времени (совпадает с мск), открытый огонь потушили в 06:52. Погибших или пострадавших нет.

Для обеспечения общественного порядка территория ТЦ, как передали спасатели ТАСС, была оцеплена.

В ноябре 2020-го в Рязано загорелся торговый центр «М5 Молл». Со слов очевидцев, пожар начался в батутном клубе Cosmica, эвакуировали более тысячи человек. Часть стены здания обрушилась, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
«Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях Из-за какого указанного в резюме хобби вы не получите работу Сколько стоит открыть точку в фуд-холле Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Сочи пожар ТЦ МЧС
Материалы по теме
На северо-востоке столицы загорелся торговый центр «Ханой-Москва»
Общество
Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр
Общество
В Рязани загорелся торговый центр
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter