Пожарные потушили крупное возгорание в ТЦ Сочи

В Сочи начался пожар в двухэтажном торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

«Установлено, что происходит горение на первом этаже», — уточнялось в сообщении. Возгорание вызвало сильное задымление.

Очевидцы сообщили, что горит ТЦ «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе.

Как говорится на сайте регионального главка МЧС, пожар локализовали на площади 800 кв. м к 06:03 по местному времени (совпадает с мск), открытый огонь потушили в 06:52. Погибших или пострадавших нет.