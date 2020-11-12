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В Рязани загорелся торговый центр

В торгово-развлекательном центре «М5 Молл» Рязани произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Информация о возгорании поступила в 17:15. Сейчас на месте работают 20 единиц пожарной техники и более 50 спасателей.

По данным МЧС, предварительно площадь пожара составила 400 кв. м. Информация о пострадавших не поступала, уточнили в ведомстве.

Как пишет «рзн.инфо» со ссылкой на очевидцев, пожар начался в батутном клубе Cosmica. Как сообщили в МЧС «РИА Новости», из здания эвакуировали более 1 тыс. человек. Часть стены ТЦ обрушилась, но угрозы дальнейшего разрушения нет.

10 ноября на юго-востоке Москвы в результате пожара обрушился металлический ангар. В результате происшествия никто не пострадал.

новости пожар Рязань
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