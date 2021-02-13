На территории Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар

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На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.

«В городе Липецке в НМЛК в цехе трансформаторной стали происходит возгорание. Туда были направлены силы и средства ГУ МЧС по Липецкой области по повышенному второму рангу вызова», — отметили в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 20 кв. м, угрозы распространения, погибших и пострадавших нет, уточнили в главке.

Новолипецкий металлургический комбинат находится по адресу: город Липецк, улица Площадь Металлургов, дом 2. НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. Доля НЛМК в российском производстве стали составляет 18%.