Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент России Владимир Путин не считает целесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

«Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу, и там растут цены на то же зерно, мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляют хлебобулочные изделия. При этом мы продолжаем субсидировать экспорт. <...> Ну хорошо, цены выросли, но субсидировать зачем, увеличивая экспорт?» — сказал президент.

Путин отметил, что «то же самое происходит с нефтью». По его словам, представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки.

«Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», — объяснил президент.