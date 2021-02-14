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Экономика ,  
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Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент России Владимир Путин не считает целесообразным субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен на него. Об этом он заявил на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия-24».

«Если мы на мировом рынке занимаем определенную нишу, и там растут цены на то же зерно, мы знаем, что у нас внутри страны, как потребляют хлебобулочные изделия. При этом мы продолжаем субсидировать экспорт. <...> Ну хорошо, цены выросли, но субсидировать зачем, увеличивая экспорт?» — сказал президент.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Путин отметил, что «то же самое происходит с нефтью». По его словам, представители этой отрасли говорят, что в условиях роста цен на мировом рынке они должны продавать нефть по новым ценам внутри страны, чтобы не понести убытки.

«Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», — объяснил президент.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту, что правительство намерено ввести механизм постоянного регулирования экспорта зерна. Он предусматривает введение в стране «плавающей» пошлины на вывоз зерна за рубеж, которая будет определяться в зависимости от текущих экспортных цен. Затем сельхозпроизводителям будут возвращать деньги, полученные государством от экспортной пошлины, в виде субсидий растениеводам.

Владимир Путин субсидирование экспорт зерна
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