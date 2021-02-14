Украинский генерал заявил об увольнении 70 тыс. военных из армии

Из армии Украины за последние годы уволились около 70 тыс. военнослужащих. Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Апостроф».

«Посмотрите, какое количество военных, которые имели боевой опыт в 2014, 2015, 2016 годах, уволились за последние годы. Эта цифра — порядка 70 тыс.», — сказал Кривонос.

По его словам, это происходит в связи с нестабильностью на фронте. Также генерал заявил, что военные испытывают большое разочарование из-за того, что «люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать».

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил увольнение генерала тем, что Кривонос в СНБО занимался не командной работой на благо страны, а громкими политическими заявлениями.