Кривоносов ответил Зеленскому на увольнение из СНБО

«Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать. Мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, мы понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет», — заявил Кривоносов. Он также отметил отсутствие желания среди украинцев воевать с русскими.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Кривоносов в СНБО занимался не командной работой на благо страны, а громкими политическими заявлениями, и потому был уволен. Подоляк указал, что СНБО — не место для политики и реализации своих желаний.

В октябре Кривоносов пообещал Москве «поток гробов» в случае войны с Украиной. По его словам, украинские военные имеют опыт ведения боевых действий и хорошо мотивированы. В январе Криновосов не исключал силовой вариант освобождения Донбасса при ослаблении российских позиций на юго-востоке.