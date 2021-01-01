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Кривоносов ответил Зеленскому на увольнение из СНБО

Украинский генерал Сергей Кривоносов назвал «подарком к Новому году» свое увольнение с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом он написал в Facebook, передает РБК-Украина.

«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — сообщил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоносова 29 декабря. Он направлен в распоряжение украинского Минобороны.

Генерал раскритиковал 25 декабря слова Зеленского, который пообещал тотальную мобилизацию, в том числе женщин, в случае, если Россия нападет на Украину со стороны Крыма.

«Это [окружение президента] рассказывают президенту, что они это способны сделать. Мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, мы понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет», — заявил Кривоносов. Он также отметил отсутствие желания среди украинцев воевать с русскими.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что Кривоносов в СНБО занимался не командной работой на благо страны, а громкими политическими заявлениями, и потому был уволен. Подоляк указал, что СНБО — не место для политики и реализации своих желаний.

В октябре Кривоносов пообещал Москве «поток гробов» в случае войны с Украиной. По его словам, украинские военные имеют опыт ведения боевых действий и хорошо мотивированы. В январе Криновосов не исключал силовой вариант освобождения Донбасса при ослаблении российских позиций на юго-востоке.

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