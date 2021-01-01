Кривоносов ответил Зеленскому на увольнение из СНБО
Украинский генерал Сергей Кривоносов назвал «подарком к Новому году» свое увольнение с поста заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом он написал в Facebook, передает РБК-Украина.
«Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок», — сообщил он.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоносова 29 декабря. Он направлен в распоряжение украинского Минобороны.
Генерал раскритиковал 25 декабря слова Зеленского, который пообещал тотальную мобилизацию, в том числе женщин, в случае, если Россия нападет на Украину со стороны Крыма.