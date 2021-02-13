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Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии

Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии, сообщает агентство Kyodo.

Как передает агентство, землетрясение произошло на северо-востоке страны в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, магнитуда составила 7,3. Подземные толчки ощущались сильнее всего в префектурах Мияги и Фукусима, на эти районы приходится наибольшее количество пострадавших. Также, по данным агентства, без света остались около 950 тыс. домов.

В Японии связали новое землетрясение с подземными толчками 2011 года
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Представитель национального метеорологического управления Японии ранее заявил, произошедшее может быть последствием разрушительного землетрясения 2011 года. Также об этом рассказал профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке. По его словам, «неудивительно, что десять лет спустя произошел афтершок такого масштаба».

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю могут быть зафиксированы повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Ёсихиде Суга рекомендовал гражданам страны оставаться дома.

Япония землетрясение пострадавшие
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