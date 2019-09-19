Суд признал руководство «Фукусимы» невиновным в аварии в 2011 году

Суд признал руководство «Фукусимы» невиновным в аварии в 2011 году

Окружной суд Токио признал невиновными всех трех бывших руководителей Tokyo Electric Power (TEPCO) — компании-оператора атомной электростанции «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария. Их обвиняли в халатности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Суд шел над председателем TEPCO Цунэхисе Кацуматом и вице-президентами компании Ичиро Такегуром и Эймо Мутом. Обвинение настаивало на том, что руководство знало о риске обрушения цунами на электростанцию и не приняли должных мер.

Авария на атомной АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. Официально станцию закрыли в 2013 году.

В ноябре 2016 года власти Японии заявили об увеличении затрат на ликвидацию последствий аварии до $180 млрд. Пои этом общий объем компенсации пострадавшим составлял $72 млрд.

В сентябре 2018 года умер первый пострадавший от последствий радиации на «Фукусиме-1». 50-летний японец был работником станции, из-за большой дозы радиации после аварии у него развился рак легких, который ему диагностировали в 2016 году.