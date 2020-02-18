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На «Фукусиме-1» предупредили о нехватке защитных костюмов из-за вируса

Фото: Kimimasa Mayama / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за вспышки коронавируса на японской атомной электростанции «Фукусима-1» к середине марта может возникнуть нехватка защитных костюмов, которые используют ликвидаторы аварии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Это связано с тем, что производство и доставка защитной одежды из Китая затруднены в связи со вспышкой нового коронавируса. Запасы костюмов иссякнут к 27 февраля. Ликвидаторы будут по возможности использовать их повторно.

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Кроме того, на «Фукусиме-1» перестанут использовать специальные костюмы, которые использовались для работы с загрязненной водой. Вместо этого сотрудники перейдут на обычные водонепроницаемые штаны и дождевики, которые находятся в свободной продаже.

Как сообщили телеканалу в Токийской энергетической компании (TEPCO), сотрудники, которые трудятся на аварийной АЭС, с 18 марта начнут использовать запасные костюмы, а затем перейдут к продукции других производителей.

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Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года после серии землетрясений и вызванных ими цунами. На станции произошли взрывы и утечка радиации. Из прилегающих к АЭС районов были эвакуированы более 300 тыс. человек. С 2013 года станция полностью закрыта, на ней проводятся ликвидационные работы.

Изначально затраты на вывод АЭС из эксплуатации оценивались в $88 млрд, но в 2016 году власти Японии увеличили сумму почти вдвое. В сентябре 2018 года от последствия радиационного облучения умер 50-летний японец, который работал на «Фукусиме-1». Это первая подтвержденная смерть от радиации после аварии.

Теги: коронавирус, «Фукусима-1», АЭС, Япония
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