На «Фукусиме-1» предупредили о нехватке защитных костюмов из-за вируса

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Из-за вспышки коронавируса на японской атомной электростанции «Фукусима-1» к середине марта может возникнуть нехватка защитных костюмов, которые используют ликвидаторы аварии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Это связано с тем, что производство и доставка защитной одежды из Китая затруднены в связи со вспышкой нового коронавируса. Запасы костюмов иссякнут к 27 февраля. Ликвидаторы будут по возможности использовать их повторно.

Кроме того, на «Фукусиме-1» перестанут использовать специальные костюмы, которые использовались для работы с загрязненной водой. Вместо этого сотрудники перейдут на обычные водонепроницаемые штаны и дождевики, которые находятся в свободной продаже.

Как сообщили телеканалу в Токийской энергетической компании (TEPCO), сотрудники, которые трудятся на аварийной АЭС, с 18 марта начнут использовать запасные костюмы, а затем перейдут к продукции других производителей.