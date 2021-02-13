Для уборки снега в Москве дополнительно привлекли 12 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Москвы задействовали еще 12 тыс. человек для ликвидации последствий крупнейшего за полвека снегопада. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня по решению мэра привлечены дополнительные силы, примерно 12 тыс. работников инженерных компаний со своей техникой, таких как «Гормост», «Мосводосток», «Мосгаз», «Москоллектор» «ОЭК», и другие будут помогать работать по очистке переходно-, улично-дорожной сети, для того чтобы пешеходам, транспорту беспрепятственно пройти», — сказал Бирюков.

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Для всех работников установлены пункты обогрева и полевая кухня.

В Москве выпало 65% месячной нормы осадков, что является суточным рекордом. Размер осадков составил 24 мм. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, высота сугробов составляет 56 см (по словам Бирюкова, высота сугробов в некоторых местах достигает одного метра).