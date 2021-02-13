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Уволенная звезда сериала «Мандалорец» снимет фильм с консервативным СМИ

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Джина Карано
Джина Карано (Фото: Richard Shotwell / Invision / AP)

Джина Карано, звезду сериала «Мандалорец» (спинофф «Звездных войн»), с которой из-за ее постов в соцсетях расторгла контракт студия Lucasfilm, объявила о разработке нового фильма, который она собирается снять при поддержке издания The Daily Wire. Об этом сообщается на сайте издания.

«The Daily Wire помогает осуществить мою мечту — снять собственный фильм. Я молилась, и мои молитвы были услышаны. Я хочу дать надежду всем, кто живет в страхе «отмены» тоталитарной мафией», — заявила Карано.

Студия Lucasfilm расторгла контракт с Карано в среду из-за «оскорбительных постов» актрисы в социальных сетях. Карано опубликовала фотографию еврейской девушки, убегающей от нацистов, и сопроводила ее следующим текстом: «Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?»

Звезду «Мандалорца» уволили из-за высказываний в соцсетях
Стиль
Фото:kinopoisk

Пост вызвал негативную реакцию в социальных сетях. Пользователи Twitter стали требовать от Disney и Lucasfilm (принадлежит Disney) расторгнуть контракт с Карано. В среду Lucasfilm опубликовала заявление, в котором сообщила, что Джина Карано больше не является сотрудником киностудии. Компания назвала посты Карано в социальных сетях «порочащими людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительными и неприемлемыми».

The Daily Wire — основанный в 2015 году новостной сайт. Его основатели — политический комментатор Бен Шапиро и режиссер Джереми Дэниал Боринг. В 2020 году издание совместно с продюсерской компанией Bonfire Legend основало студию для производства фильмов, которые «не будут продвигать левые идеи». Первой картиной The Daily Wire стал боевик «Беги, прячься, бей», который вышел в прокат в январе этого года. Картина набрала 6,5 балла на iMDb (на основе 11,5 тыс. оценок). При этом на Rotten Tomatoes у фильма рейтинг в 23% от критиков (13 рецензий) и 93% от зрителей (более 1 тыс. отзывов).

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