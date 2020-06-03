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В Белом доме признали наличие расизма в США

В США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме, трансляцию которого вел The Hill.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для все людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала Конуэй, комментируя массовые протесты против полицейского произвола и расизма в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

По ее словам, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы, однако расизм присутствует «в сердцах множества людей».

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
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При этом помощник главы государства осудила действия полиции в Миннеаполисе, в результате которых умер Флойд. «Рада, что Министерство юстиции США начало расследование гибели Флойда на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Конуэй.

Массовые протесты и последующие за ними беспорядки в США начались после смерти Джорджа Флойда 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейский надавил ему коленом на горло во время задержания.

Акции протеста охватили десятки городов по всей стране, в 40 из них ввели комендантский час. В результате столкновений участников беспорядков с полицией, получили ранения и погибли десятки человек. К подавлению протестов привлекли войска Национальной гвардии.

Теги: США, расизм, Келлиэнн Конуэй
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