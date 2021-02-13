Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за снегопада и гололедицы

В Москве к утру 13 февраля уровень загруженности автомобильных дорог достиг девяти баллов из десяти на фоне снегопада и гололедицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

«08:12 [13 февраля]. Город стоит», — говорится в сообщении сервиса.

На карте столицы видно, что наиболее затруднено движение на участках МКАД, Третьего транспортного кольца, Варшавского шоссе, шоссе Энтузиастов, Марксистской улицы.

Департамент транспорта Москвы также предупредил, что на 21 км Калужского шоссе в сторону центра затруднен проезд фур. «Движение в сторону центра и съезд на МКАД перекрыты», — отмечается в сообщении.

Накануне, 12 февраля, пробки в Москве достигли десяти баллов из-за снегопада. Наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Ночью 13 февраля в столице сохранились восьмибалльные пробки.