Защитники Трампа завершили выступление по делу об импичменте

В американском сенате сторона защиты закончила приводить свои доводы в рамках процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP.

Из заявленных 16 часов для своих аргументов им потребовалось три часа, отмечает агентство. В ходе выступлений, сторона защиты экс-президента заявляла о лицемерии со стороны обвинения. Адвокат Дэвид Шоен также обратил внимание, что демократы, выступая отметили, что Трамп неоднократно использовал в своей речи слово «сражаться». В ответ на это защита представила видеоролик, с контекстом этих выступлений Трампа, передает CNN.

Адвокат Майкл ван дер Вин предположил, что с помощью импичмента демократы хотят не допустить Трампа к выборам в качестве кандидата на выборах в 2024 году, его слова приводит BBC. Он также назвал дело «несправедливым и неконституционным актом политического возмездия».

Накануне свои доводы закончила приводить сторона обвинения. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, который возглавляет команду обвинителей, в заключительном слове попросил сенаторов проявить здравый смысл и оценить вашингтонские беспорядки «не увлекаясь множеством диковинных теорий юристов».