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Защитники Трампа завершили выступление по делу об импичменте

В американском сенате сторона защиты закончила приводить свои доводы в рамках процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP.

Из заявленных 16 часов для своих аргументов им потребовалось три часа, отмечает агентство. В ходе выступлений, сторона защиты экс-президента заявляла о лицемерии со стороны обвинения. Адвокат Дэвид Шоен также обратил внимание, что демократы, выступая отметили, что Трамп неоднократно использовал в своей речи слово «сражаться». В ответ на это защита представила видеоролик, с контекстом этих выступлений Трампа, передает CNN.

Обвинение закончило свое выступление на процессе по импичменту Трампа
Политика
Фото:Sarah Silbiger / Getty Images

Адвокат Майкл ван дер Вин предположил, что с помощью импичмента демократы хотят не допустить Трампа к выборам в качестве кандидата на выборах в 2024 году, его слова приводит BBC. Он также назвал дело «несправедливым и неконституционным актом политического возмездия».

Накануне свои доводы закончила приводить сторона обвинения. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, который возглавляет команду обвинителей, в заключительном слове попросил сенаторов проявить здравый смысл и оценить вашингтонские беспорядки «не увлекаясь множеством диковинных теорий юристов».

Процесс по импичменту начался в сенате 9 февраля. Поводом для него послужил штурм здания Капитоля в день, когда конгрессмены должны были утвердить избранным президентом демократа Джо Байдена. Протестующие прорвались внутрь парламента и столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов, которые впоследствии применили огнестрельное оружие, дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений погибли пять человек, среди которых один сотрудник безопасности Капитолия.

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