СМИ узнали о поручении экс-главе ЕЦБ сформировать правительство Италии

Президент Италии собирается встретиться с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги. Ранее он объявил о намерении сформировать новое правительство, которое «оперативно займется устранением серьезных проблем»

Марио Драги (Фото: Michael Probst / AP)

Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги, сообщает Ansa. Встреча пройдет 3 февраля в Квиринальском дворце в Риме.

Как отмечает Reuters, приглашение Драги означает, что Маттарелла предложит ему возглавить правительство страны. Bloomberg также пишет, что президент вручит Драги мандат на формирование кабинета.

Решение Маттареллы было принято после того, как переговоры о восстановлении коалиционного правительства во главе с Джузеппе Конте завершились неудачей, отмечает Financial Times.

В своем обращении к нации, опубликованном на сайте Квиринальского дворца, Маттарелла объявил, что в условиях пандемии и экономического кризиса провести досрочные выборы в парламент невозможно, а избирательная кампания требует слишком много времени. «Поэтому я рассчитываю как можно скорее поручить формирование правительство, которое будет оперативно заниматься устранением серьезных проблем», — добавил он.