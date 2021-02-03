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Политика ,  
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СМИ узнали о поручении экс-главе ЕЦБ сформировать правительство Италии

Президент Италии собирается встретиться с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги. Ранее он объявил о намерении сформировать новое правительство, которое «оперативно займется устранением серьезных проблем»
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Michael Probst / AP)

Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с бывшим главой Европейского центрального банка Марио Драги, сообщает Ansa. Встреча пройдет 3 февраля в Квиринальском дворце в Риме.

Как отмечает Reuters, приглашение Драги означает, что Маттарелла предложит ему возглавить правительство страны. Bloomberg также пишет, что президент вручит Драги мандат на формирование кабинета.

Решение Маттареллы было принято после того, как переговоры о восстановлении коалиционного правительства во главе с Джузеппе Конте завершились неудачей, отмечает Financial Times.

В своем обращении к нации, опубликованном на сайте Квиринальского дворца, Маттарелла объявил, что в условиях пандемии и экономического кризиса провести досрочные выборы в парламент невозможно, а избирательная кампания требует слишком много времени. «Поэтому я рассчитываю как можно скорее поручить формирование правительство, которое будет оперативно заниматься устранением серьезных проблем», — добавил он.

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Джузеппе Конте

Конте объявил об отставке с должности премьера 26 января. Это решение он принял после того, как правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента. Это произошло после решения партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци покинуть правящую коалицию. Разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса — Ренци счел действия нынешнего премьера недостаточными, отмечал Bloomberg.

Марио Драги возглавлял ЕЦБ с 2011 по 2019 годы, до этого он занимал должность председателя Банка Италии. Как отмечает Bloomberg, он может рассчитывать на поддержку политического сектора Италии, кроме некоторых представителей «Движения «5 звезд».

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Автор
Наталия Анисимова
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