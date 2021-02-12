Общество , 12 фев, 20:49
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В Петербурге избрали домашний арест учителю по делу о растлении школьниц
В пресс-службе подчеркнули, что Филиппов признал виду в полном объеме и не возражал против домашнего ареста.
Ранее, 12 февраля, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что против Филиппова возбуждено уже два уголовных дела по ч. 1 ст. 135 УК.
Первой о домогательствах со стороны учителя ОБЖ рассказала ученица восьмого класса гимназии № 42 Приморского района. Она скрыто засняла действия преподавателя и выложила видео в интернет. Тогда Следственный комитет возбудил первое уголовное дело.