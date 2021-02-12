В Петербурге избрали домашний арест учителю по делу о растлении школьниц

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Приморский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест до 10 апреля учителя ОБЖ Юрия Филиппова, обвиняемого по ч.1 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Об этом в Telegram сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе подчеркнули, что Филиппов признал виду в полном объеме и не возражал против домашнего ареста.

Ранее, 12 февраля, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что против Филиппова возбуждено уже два уголовных дела по ч. 1 ст. 135 УК.

Первой о домогательствах со стороны учителя ОБЖ рассказала ученица восьмого класса гимназии № 42 Приморского района. Она скрыто засняла действия преподавателя и выложила видео в интернет. Тогда Следственный комитет возбудил первое уголовное дело.