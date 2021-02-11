В Петербурге завели дело против учителя из-за домогательств к школьнице

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Санкт-Петербурге следствие возбудило уголовное дело в отношении учителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы. Об этом сообщает следственное управление по региону.

По данным СК, педагог 1959 года рождения, находясь в помещении указанной школы, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия.

В пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга РБК сообщили, что потерпевшая — ученица восьмого класса гимназии № 42 Приморского района. Сам инцидент попал на видео, оно было опубликовано в соцсетях. Районный отдел образования проводит служебную проверку гимназии. В пресс-службе уточнили, что учителя уволили еще 10 февраля.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге РБК сообщили, что к ним обращение по этому вопросу не поступало. «Насколько нам известно, органы прокуратуры и Следственный комитет проводят по данному делу проверку. Мы пока ждем результатов», — заявили там.