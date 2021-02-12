В Петербурге против учителя завели второе дело о растлении малолетней

В Санкт-Петербурге о развратных действиях учителя, которого ранее уже обвинили в совращении несовершеннолетней подопечной, рассказала новая жертва. Об этом написала в социальной сети «ВКонтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

«Вечером показания на преподавателя дала еще одна девочка. Возбуждено второе уголовное дело», — уточнила она.

Первая потерпевшая — ученица восьмого класса гимназии № 42 Приморского района. Она смогла скрытно заснять преподавателя на видео и выложила запись в интернет. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК («Развратные действия»). Накануне мужчину задержали, до суда он останется под стражей.

Потехина отметила, что школьница была вынуждена снять видео, поскольку иначе взрослые отказывались ей верить. «Все мы пропустили этот сигнал — и классный руководитель, и директор школы, и вся система образования. С себя ответственности тоже не снимаю», — признала вице-губернатор.