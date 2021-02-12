В Кремле заявили об «отменном» здоровье Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина хорошее здоровье, для поддержания этого как раз и делаются прививки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда Путин делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться сейчас.

Ранее «Коммерсантъ» после встречи главы государства с руководителями российских СМИ сообщил, что в прививочном плане главы государства есть прививки от гриппа и пневмококка. Также Путин не исключил, что провакцинируется от коронавируса после консультации с врачами, так как одновременно прививки делать нельзя.

Президент допустил, что сделает прививку от COVID-19 в конце лета или в начале осени в связи с большим числом предстоящих поездок, отмечало издание.