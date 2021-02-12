Лукашенко посоветовал использовать телефоны с кнопками из-за слежки
США следят за пользователями смартфонов, поэтому «умные люди» покупают кнопочные мобильные телефоны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.
«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.
По его словам, «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».
Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля. Оно посвящено предстоящему изменению Конституции республики, реформам, референдуму и выборам. Собрание открылось четырехчасовой речью Лукашенко. Он говорил о необходимости укрепления силового блока, повышения эффективности госуправления, росте зарплат врачей и учителей, поэтапном внедрении накопительной пенсионной системы, жилищном и дорожном строительстве.