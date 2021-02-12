Лукашенко посоветовал использовать телефоны с кнопками из-за слежки

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

США следят за пользователями смартфонов, поэтому «умные люди» покупают кнопочные мобильные телефоны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.

По его словам, «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».

Всебелорусское народное собрание началось в Минске 11 февраля. Оно посвящено предстоящему изменению Конституции республики, реформам, референдуму и выборам. Собрание открылось четырехчасовой речью Лукашенко. Он говорил о необходимости укрепления силового блока, повышения эффективности госуправления, росте зарплат врачей и учителей, поэтапном внедрении накопительной пенсионной системы, жилищном и дорожном строительстве.