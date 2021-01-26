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Экс-сотрудника наркоконтроля задержали за создание нарколабораторий

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Ивановской области за создание нарколабораторий задержали бывшего главу одного из подразделений московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным спецслужбы, в нарколабораториях задержанный использовал фактически рабский труд мигрантов. На производстве их «насильственно удерживали под угрозой физической расправы».

Как сообщает спецслужба, запрещенные вещества его пособники развозили на машине со спецсигналами и знаками различия ФСБ. Именно задержанный руководил всем бизнесом и контролировал финансовые потоки.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Кроме организатора задержали еще 15 человек, в том числе руководители московской, кабардинобалкарской, владимирской и других региональных ячеек ОПГ. Среди них был один чиновник из Ивановской области, уточнили в ФСБ. Всего из 16 фигурантов дела 14 отправили в СИЗО, а двух — под домашний арест.

Кроме того, силовики изъяли более 59 кг наркотиков, свыше 10 т раствора для их приготовления и реактивы.

В ноябре прошлого года сотрудники полиции изъяли более тонны синтетических наркотиков, которые производили в Москве, Подмосковье и Ивановской области. Запрещенные вещества сбывали в другие регионы России. Тогда следствие заявило, что сбытом занималась международная преступная группа, а синтезировали наркотики граждане Украины. Готовый продукт развозили и фасовали граждане Молдавии и России.

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