Экс-сотрудника наркоконтроля задержали за создание нарколабораторий

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В Ивановской области за создание нарколабораторий задержали бывшего главу одного из подразделений московского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным спецслужбы, в нарколабораториях задержанный использовал фактически рабский труд мигрантов. На производстве их «насильственно удерживали под угрозой физической расправы».

Как сообщает спецслужба, запрещенные вещества его пособники развозили на машине со спецсигналами и знаками различия ФСБ. Именно задержанный руководил всем бизнесом и контролировал финансовые потоки.

Кроме организатора задержали еще 15 человек, в том числе руководители московской, кабардинобалкарской, владимирской и других региональных ячеек ОПГ. Среди них был один чиновник из Ивановской области, уточнили в ФСБ. Всего из 16 фигурантов дела 14 отправили в СИЗО, а двух — под домашний арест.