«Магнит» заявил об отсутствии доступа в цоколь рухнувшего в Осетии ТЦ

У ретейлера «Магнит» не было доступа к помещениям цокольного этажа торгового центра, обрушившегося утром во Владикавказе. Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

«В трехэтажном здании с цоколем компания арендовала помещение для «Магнит Косметик», а магазин «Магнит» был в собственности ретейлера. Компания не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольном этаже, где, предположительно, велись строительные работы», — указали в пресс-службе.

В компании также сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Video

Утром 12 февраля во Владикавказе на улице Гагкаева произошел взрыв в торговом центре. В итоге трехэтажное здание разрушилось. Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев сообщил, что, согласно предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщали, что в подвале торгового центра были кислородные баллоны.