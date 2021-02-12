Под завалами рухнувшего во Владикавказе «Магнита» нашли живого человека

Фото: ГУ МЧС по Республике Северная Осетия - Алания

Во Владикавказе под завалами обрушившегося супермаркета «Магнит» нашли человека, он жив и фактически не пострадал. Об этом вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил РБК.

«Единственный человек, который там находился, — сотрудник. У него там был офис — ювелир. Он всю ночь работал, заказ у него какой-то срочный был. Под утро, говорит, я уснул, от взрыва, проснулся, вышел сам. Больше данных о пострадавших не поступало», — сказал Томаев.

В местном МВД сообщили РБК, что погибших и пострадавших нет.

В комментарии местному агентству «15-й регион» Томаев также сообщил, что вероятной причиной взрыва стала утечка газа.

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