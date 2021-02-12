Объявивший голодовку в спецприемнике активист попал в реанимацию

Арестованный после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального эко-активист Константин Фокин попал в реанимацию после голодовки в спецприемнике. Об этом сообщил РБК депутат cовета депутатов муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов.

«Он объявил мокрую голодовку, две недели голодал, почувствовал себя плохо. Вчера его доставили в 79-ю больницу, в реанимацию», — сказал Цукасов.

Депутат по муниципальному округу Проспект Вернадского Елена Филина подтвердила РБК, что Фокин находится в реанимации после голодовки.

Дочь Фокина, Александра, подтвердила РБК, что ее отец находится в реанимации., Последний раз он звонил ей 11 февраля, по ее словам, он рассказал, что врачи будут выводить его из голодовки.