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Дело Навального ,  
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Объявивший голодовку в спецприемнике активист попал в реанимацию

Арестованный после несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального эко-активист Константин Фокин попал в реанимацию после голодовки в спецприемнике. Об этом сообщил РБК депутат cовета депутатов муниципального округа Останкинский Сергей Цукасов.

«Он объявил мокрую голодовку, две недели голодал, почувствовал себя плохо. Вчера его доставили в 79-ю больницу, в реанимацию», — сказал Цукасов.

Депутат по муниципальному округу Проспект Вернадского Елена Филина подтвердила РБК, что Фокин находится в реанимации после голодовки.

Дочь Фокина, Александра, подтвердила РБК, что ее отец находится в реанимации., Последний раз он звонил ей 11 февраля, по ее словам, он рассказал, что врачи будут выводить его из голодовки.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Пока новостей больше нет, так как у него там совсем нет личных вещей и нет возможности с ним связаться. Ждем звонка сегодня. Надеюсь, ему дадут такую возможность», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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Ранее «Новая газета» сообщила, что Фокина арестовали в Москве на 28 суток после несогласованной протестной акции 23 января. Он объявил голодовку и не ел 18 дней.

Во многих городах России 23, 31 января и 2 февраля проходили несогласованные протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», 23 января в Москве задержали 1558 человек, 31 января — 1871, 2 февраля — 1236. В целом по России задержали свыше 11 тыс. человек.

Протесты начались после того, как Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии после лечения. 2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок, он будет отбывать наказание в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что политик систематически нарушал условия отбывания наказания.

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