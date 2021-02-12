Явлинский извинился за статью про Навального

Григорий Явлинский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что сожалеет, если кого-то задела его статья с критикой оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сожалею, если я кого-то задел этой статьей и кому-то сделал неприятное. <...> Простите, если кому-то стало больно, но политика очень серьезная и жесткая, и болезненная вещь», — заявил Явлинский. По его словам, в своей статье он обращался не к протестующим, а к «затейникам этого всего», к организаторам протестных акций.

Явлинский опроверг версию о том, что статья была заказной, и отметил, что критиковал не лично Навального, а «опасную и тупиковую» для страны политическую линию, которую оппозиционер представляет.

«Еще чуть-чуть мы подтолкнем — и весь режим рухнет» — это популизм, глупый и опасный. <…> [Опасный, потому что] люди выходят — их бьют и еще сажают, кроме того. Вот почему опасный. Потому что цель не оправдывает средства», — заявил он.