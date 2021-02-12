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Дело Навального ,  
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Явлинский извинился за статью про Навального

Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что сожалеет, если кого-то задела его статья с критикой оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сожалею, если я кого-то задел этой статьей и кому-то сделал неприятное. <...> Простите, если кому-то стало больно, но политика очень серьезная и жесткая, и болезненная вещь», — заявил Явлинский. По его словам, в своей статье он обращался не к протестующим, а к «затейникам этого всего», к организаторам протестных акций.

Явлинский опроверг версию о том, что статья была заказной, и отметил, что критиковал не лично Навального, а «опасную и тупиковую» для страны политическую линию, которую оппозиционер представляет.

«Еще чуть-чуть мы подтолкнем — и весь режим рухнет» — это популизм, глупый и опасный. <…> [Опасный, потому что] люди выходят — их бьют и еще сажают, кроме того. Вот почему опасный. Потому что цель не оправдывает средства», — заявил он.

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По мнению политика, после митингов в поддержку Навального Россию ждет «очень большое разочарование». «Работать будет не с кем и не о чем. Невозможно будет двигаться вперед», — считает он.

Статья Явлинского вышла на его сайте 6 февраля. В ней политик заявил, что Навальный и его сторонники «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». «Оптимистичные расчеты в лагере противников режима строятся на том, что при определенной массовости и упорстве протестов власть отступит. В реальности же ситуация совсем другая. Для путинской системы поведенческие ориентиры — это Ельцин в 1993 году и Дэн Сяопин в 1989 году с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине», — написал Явлинский. В то же время он выступил за всестороннее международное расследование отравления Навального.

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Позицию Явлинского не поддержали молодежные отделения «Яблока» в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В их заявлении говорится, что «подобные публикации уничтожают любые намеки на коалиции». Кроме того, после выхода статьи экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил РБК, что больше не рассматривает «Яблоко» как партию, от которой он мог бы выдвинуться депутатом Госдумы.

В то же время лидер «Яблока» Николай Рыбаков заявил РБК, что согласен с позицией Явлинского и раскола в партии по поводу отношения к его статье нет. «Есть около 100 человек из 30 тыс. членов «Яблока», которые не согласны с позицией Явлинского», — отметил он.

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