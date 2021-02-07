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Политика ,  
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Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном

Явлинский опубликовал колонку, в которой привел слова о том, что в случае массовой поддержки Навального Россию ожидает фашизм. После этого Ройзман заявил, что исключает для себя возможность выдвигаться от «Яблока» в Госдуму
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил РБК, что больше не рассматривает «Яблоко» как партию, от которой он мог бы выдвинуться депутатом Госдумы, после слов ее сооснователя Григория Явлинского об оппозиционере Алексее Навальном.

Накануне Явлинский опубликовал колонку на своем сайте, посвященную текущей политической ситуации. В ней он выразил мнение, что уличные протесты не добиваются своей цели — склонения власти к мирному диалогу с оппозицией и приводят только к росту числа задержанных и заключенных. Это не помогает оказывать «общественное давление», отмечает Явлинский.

«На этом фоне еще один такой цикл уличных акций — это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки», — написал он.

Он также высказался о Навальном, заявив, что «политическое направление Навального — это популизм и национализм». В тексте Явлинский привел слова основательницы партии «Демократический союз» Валерии Новодворской от 2011 года: «Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели». По мнению сооснователя «Яблока», с тех пор ничего не изменилось.

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Он подчеркнул, что Навальный и его сторонники «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях».

При этом Явлинский призывал к всестороннему международному расследованию попытки отравления Навального, «которое не заменят никакие шумные «разоблачения» в YouTube». Он подчеркивает необходимость установления исполнителей и заказчиков и раскрытия всего «механизма преступления».

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«Я увидел это заявление и принял решение, что считаю для себя невозможным, даже гипотетически, выдвижение от партии «Яблоко», — сказал РБК Евгений Ройзман.

Он заявил, что с принятым им решением окно возможностей для выдвижения сужается, однако варианты тем не менее есть. «У меня большие планы, то есть это не последний вариант», — отметил Ройзман.

Заявление Явлинского не поддержала молодежная фракция «Яблока» в Новосибирске. Там заявили, что оно не является позицией всей партии и, по мнению молодежного крыла, наносит ей политический ущерб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае 2017 года Ройзман объявил об участии в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока», однако позже снял кандидатуру, не пройдя муниципальный фильтр.

После этого Явлинский заявлял, что партия готова поддержать Ройзмана на выборах главы Екатеринбурга и городской думы в 2018 году, если он решит избираться. «Будем сотрудничать по всем направлениям. Евгений Ройзман для нас — интересный политик», — утверждал тогда Явлинский.

Авторы
Елизавета Ламова, Мария Лисицына
Евгений Ройзман Григорий Явлинский Алексей Навальный Госдума
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