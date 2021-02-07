Ройзман исключил выдвижение от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном

Явлинский опубликовал колонку, в которой привел слова о том, что в случае массовой поддержки Навального Россию ожидает фашизм. После этого Ройзман заявил, что исключает для себя возможность выдвигаться от «Яблока» в Госдуму

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Экс-глава Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил РБК, что больше не рассматривает «Яблоко» как партию, от которой он мог бы выдвинуться депутатом Госдумы, после слов ее сооснователя Григория Явлинского об оппозиционере Алексее Навальном.

Накануне Явлинский опубликовал колонку на своем сайте, посвященную текущей политической ситуации. В ней он выразил мнение, что уличные протесты не добиваются своей цели — склонения власти к мирному диалогу с оппозицией и приводят только к росту числа задержанных и заключенных. Это не помогает оказывать «общественное давление», отмечает Явлинский.

«На этом фоне еще один такой цикл уличных акций — это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки», — написал он.

Он также высказался о Навальном, заявив, что «политическое направление Навального — это популизм и национализм». В тексте Явлинский привел слова основательницы партии «Демократический союз» Валерии Новодворской от 2011 года: «Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели». По мнению сооснователя «Яблока», с тех пор ничего не изменилось.