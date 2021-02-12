Следствие начало проверку после взрыва в магазине во Владикавказе

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Следствие организовало доследственную проверку после взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Республике Северная Осетия — Алания.

По данным ведомства, взрыв произошел около 07:24 мск в супермаркете на улице Гагкаева. Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются, спасатели разбирают завалы, отметили в СК.

Взрыв во Владикавказе привел к разрушению трехэтажного здания супермаркета «Магнит». По словам руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Рустема Келехсаева, причиной произошедшего, по предварительной информации, стал взрыв газа. ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах писали, что в подвале здания были кислородные баллоны.

Позже под завалами обрушившегося супермаркета нашли человека, он жив и фактически не пострадал, рассказал РБК вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев. По его словам, речь идет о сотруднике — ювелире, который работал в эту ночь. В местном МВД сообщили РБК, что погибших и пострадавших нет.