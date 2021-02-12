В США предъявили обвинение угрожавшему убить Байдена мужчине

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Американский суд предъявил обвинение мужчине, угрожавшему убить президента США Джо Байдена. Информация об этом опубликована на сайте суда Северной Каролины.

Его задержали 5 февраля и заключили под стражу. Из сообщения суда следует, что 27-летний Дэвид Кайл Ривз, житель города Гастония в Северной Каролине, угрожал убить Байдена, сотрудника Секретной службы США и других. В период с 28 января по 1 февраля Ривз несколько раз звонил на номера Белого дома, полиции Капитолия и высказывал угрозы.

Как пишет The New York Times, Ривз во время звонков угрожал «отрубить головы» и заявил, что «убьет всех, если у него будет машина, пистолет и он сможет подойти достаточно близко». При этом сам обвиняемый заявил в суде, что не считает себя виновным, сославшись на право на свободу слова. Защитник Ривза заявил, что тот проходит обследование психического здоровья.

По информации NYT, обвиняемый уже был судим ранее. В 2009 году его признали виновным в краже со взломом. Недавно мужчине также были предъявлены обвинения в семейном насилии и неправомерном использовании номера экстренных служб.